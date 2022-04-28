Kurier: Рангник готов возглавить сборную Австрии. О назначении могут объявить в пятницу
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник близок к назначению наставником сборной Австрии, сообщает Kurier.
По информации источника, немецкий специалист согласился возглавить австрийскую национальную команду. В пятницу, 29 апреля, глава местной футбольной федерации Герхард Миллетич представит кандидатуру немца президиуму организации, после чего может быть объявлено о назначении Рангника.
Напомним, с 3 декабря 2021 года Ральф Рангник тренирует «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что в конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «красных дьяволов». После 34 сыгранных туров «МЮ» располагается на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, набрав 54 очка.
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