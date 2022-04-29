«Манчестер Юнайтед» не проигрывает дома «Челси» в АПЛ с 2013 года

Вчера, 28 апреля, «Манчестер Юнайтед» в перенесённом матче 37-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 принимал «Челси». Команды сыграли вничью – 1:1.



Отметим, что «красные дьяволы» не проигрывают дома «аристократам» в чемпионате Англии с мая 2013 года. Беспроигрышная серия манкунианцев составляет девять матчей.



У «Манчестер Юнайтед» лишь одна победа в последних шести матчах чемпионата Англии — над «Норвич Сити» (3:2). «МЮ» трижды уступил: «Эвертону» (0:1), «Ливерпулю» (0:4) и «Арсеналу» (1:3), а также два раза сыграл вничью – сегодня с «Челси» (1:1) и с «Лестер Сити» (1:1).



После 33 сыгранных туров «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Аристократы» набрали 66 очков. «Манчестер Юнайтед» за 35 туров набрал 55 очков. «Красные дьяволы» находятся на шестой строчке в таблице.