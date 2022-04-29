Тухель объяснил, почему «Челси» отстал от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в АПЛ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему клуб отстал от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Большая разница между нами в том, что у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» есть полные составы, а мы боролись в течение сезона с коронавирусом, длительными травмами, и это сильно сказалось», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Челси».

После 33 туров «Челси» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 66 очков. Лидером турнирного зачета является «»Манчестер Сити», который набрал 80 очков. «Ливерпуль», в свою очередь, набрав 79 очков, занимает третье место.

В следующем туре «Челси» сыграет с «Эвертоном». Матч состоится 1 мая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», начало – 16:00 мск.