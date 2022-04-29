Тен Хаг настаивает на переходе Дибалы в «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента

52-летний нидерландский специалист Эрик тен Хаг, который со следующего сезона станет главным тренером «Манчестер Юнайтед», настаивает на приобретении аргентинского нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, ранее «Юнайтед» уже интересовались возможностью перехода аргентинца, однако приход тен Хага может ускорить этот процесс, также этому может поспособствовать и тот факт, что Дибала летом станет свободным агентом.

При этом интерес к игроку сохраняют и другие клубы английской Премьер-лиги – лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал», а также «Манчестер Сити». По-прежнему продолжаются переговоры и с главным претендентом на футболиста – миланским «Интером».

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 6 результативными передачами.