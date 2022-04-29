Шерингем: предпочёл бы видеть в «МЮ» Почеттино, так как у него есть опыт работы в АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем поделился мнением о том, кто должен тренировать «красных дьяволов». Напомним, по окончании нынешнего сезона команду возглавит Эрик тен Хаг, который сейчас работает в «Аяксе».

«Я бы предпочёл видеть в «Манчестер Юнайтед» Почеттино из-за его опыта в АПЛ. Мне нравится, в какой футбол играют его команды. Это стиль «Манчестер Юнайтед», ну, или стиль, в котором мы играли много лет назад.

Скажу честно, я очень мало знаю об Эрике тен Хаге. Он явно в порядке, раз его назначили. Но в клубе сейчас царит суматоха, и потребуется очень много времени, чтобы изменить ситуацию. Также ему потребуется время на адаптацию к АПЛ. Надеюсь, ему дадут это время», — приводит слова Шерингема Manchester Evening News.

Напомним, сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

Соглашение с нидерландским специалистом Эриком тен Хагом в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с тен Хагом ещё на сезон при согласии сторон.