Газизов прокомментировал будущее Остона Урунова в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал будущее полузащитника Остона Урунова в клубе.
«Пока решения по Остону нет. Примем его ближе к концу сезона. Всё остальное — просто разговоры», — сказал Шамиль Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Урунов перешёл в «Спартак» из «Уфы» летом 2020 года. Спустя половину сезона хавбек вернулся в уфимский клуб на правах аренды. В прошлом сезоне футболист из Узбекистана принял участие в 16 матчах РПЛ и не отличился результативными действиями. В нынешнем сезоне у него 12 матчей без результативных действий. Действующий контракт Урунова со «Спартаком» рассчитан до 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 1 млн.
«Спартак» был готов продать Урунова в «Уфу» в летнее трансферное окно, однако генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов заявлял, что клубам не удалось договориться.
- 29 апреля 2022
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