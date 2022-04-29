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Комбаров — о матче «Спартака» с «Крыльями»: надеюсь, судейство будет объективным и честным

Комбаров — о матче «Спартака» с «Крыльями»: надеюсь, судейство будет объективным и честным
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«У «Крыльев» молодая команда, которая показывает сейчас очень хороший и быстрый футбол. Хотя в последнем туре и проиграли, там в первом тайме было удаление. «Спартаку» на данный момент очень нужны три очка, буквально как воздух. Ведь они очень близко от зоны стыковых матчей. Поэтому будет интересная игра.

Судейские ошибки всегда могут быть. Это не зависит от того, кто с кем играет. И даже иногда не зависит от того, кто судит. Мы видим, что с введением VAR не всегда принимаются верные решения. Я надеюсь, что судейство будет объективным и честным. Результат, надеюсь, тоже будет честным», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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