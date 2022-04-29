«Пари Сен-Жермен» предложил форварду «Барсы» контракт на € 17 млн в год и подписной бонус

«Пари Сен-Жермен» хочет подписать нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает в соцсетях журналист Тони Хуанмарти.
По информации источника, несколько дней назад парижский клуб предложил форварду контракт с зарплатой € 17 млн чистыми и подписной бонус. Футболист пока не ответил на предложение парижан. Отмечается, что приоритетным вариантом для Дембеле является контракт с «Барсой» на более выгодных условиях.
Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Дембеле сыграл в 17 матчах, в которых забил один гол и отдал 11 результативных передач.
Видеообзор матча 21-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Райо Вальекано» (0:1):
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