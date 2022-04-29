Мбаппе обошёл Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге 1
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился взятием ворот в матче 35-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 со «Страсбургом» (идёт второй тайм, счёт – 1:1). Форвард отличился на 23-й минуте после передачи Неймара.
Данный гол стал для Мбаппе 114-м за парижан в Лиге 1. По этому показателю француз обошёл Златана Ибрагимовича, у которого 113 мячей, и вышел на чистое второе место.
Чтобы достичь этой отметки, Мбаппе понадобилось 139 игр, шведу – 122. Рекордсменом «ПСЖ» по забитым голам в Лиге 1 является уругваец Эдинсон Кавани, на его счету 138 мячей.
31 августа 2017 года Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона-2017/2018. Парижский клуб выкупил игрока по истечении срока аренды за € 180 млн.
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