Мбаппе обошёл Ибрагимовича по количеству голов за «ПСЖ» в Лиге 1

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметился взятием ворот в матче 35-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 со «Страсбургом» (идёт второй тайм, счёт – 1:1). Форвард отличился на 23-й минуте после передачи Неймара.



Данный гол стал для Мбаппе 114-м за парижан в Лиге 1. По этому показателю француз обошёл Златана Ибрагимовича, у которого 113 мячей, и вышел на чистое второе место.



Чтобы достичь этой отметки, Мбаппе понадобилось 139 игр, шведу – 122. Рекордсменом «ПСЖ» по забитым голам в Лиге 1 является уругваец Эдинсон Кавани, на его счету 138 мячей.



31 августа 2017 года Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах аренды до конца сезона-2017/2018. Парижский клуб выкупил игрока по истечении срока аренды за € 180 млн.

Новость по теме Мбаппе догнал Ибрагимовича по голам за «ПСЖ», до рекорда 25 мячей