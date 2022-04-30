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Ибрагимович: может, однажды я вернусь в МЛС, чтобы напомнить, что такое настоящий футбол

Ибрагимович: может, однажды я вернусь в МЛС, чтобы напомнить, что такое настоящий футбол
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не исключил возможности возвращения в МЛС.

«Может, однажды я вернусь в МЛС, чтобы показать им, как это делается. Чтобы напомнить, что такое настоящий футбол. Возможно, я вернусь туда, и у меня будет свой собственный клуб, кто знает», — цитирует Ибрагимовича ESPN.

Напомним, что шведский форвард выступал в МЛС за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. За это время Ибрагимович сыграл в 58 матчах, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

В текущем сезоне за «Милан» Ибрагимович провёл 24 встречи во всех турнирах. На его счету восемь забитых мячей, а также три передачи. Контракт 40-летнего форварда с «Миланом» истекает этим летом. Ранее сообщалось, что Ибрагимович может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона.

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