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Ибрагимович побил рекорд Тотти в Серии А

Ибрагимович побил рекорд Тотти в Серии А
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Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным автором голевой передачи в Серии А, сообщает в своём «твиттере» журналист Джозеф Шепард.

Ибрагимович сделал передачу в возрасте 40 лет, 6 месяцев и 21 дня. Таким образом, ему удалось побить рекорд бывшего нападающего «Ромы» Франческо Тотти, который сделал результативную передачу в возрасте 40 лет, 4 месяца и 23 дня.

Напомним, рамках 34-го тура итальянской Серии А «Лацио» принимал «Милан». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась победой гостей со счётом 2:1. В этой встрече Ибрагимович отметился результативной передачей.

После 34 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в турнирной таблице итальянской Серии А, записав в свой актив74 очка.

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