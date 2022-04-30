Экс-футболистке из США придётся отложить введение в Зал славы из-за лечения от алкоголизма

40-летняя бывшая футболистка женской сборной США по футболу Хоуп Соло, являющаяся двукратной Олимпийской чемпионкой, будет вынуждена отложить церемонию введения в футбольный Зал славы США из-за прохождения лечения от алкоголизма. Об этом сообщает Goal.
В прошлом месяце Соло была арестована по обвинению в вождении в нетрезвом виде, а позже ей были предъявлены обвинения в сопротивлении государственному служащему и жестоком обращении с детьми.
«Я связалась с Залом славы и с уважением попросила перенести церемонию моего вступления на 2023 год. Я буду добровольно участвовать в программе стационарного лечения алкоголизма, чтобы решить свои проблемы, связанные с алкоголем.
В настоящее время моя энергия и внимание полностью направлены на здоровье, лечение и заботу о моей семье. Я хочу поблагодарить всех за поддержку и за понимание моего решения», — гласит публикация Соло в «Твиттере».
28 июня ей предстоит ответить за свои поступки в нетрезвом виде перед судом в Северной Каролине. Отметим, что в 2014 году Соло была арестована в своём доме в Вашингтоне по двум пунктам обвинения за якобы нападение на сводную сестру и племянника. Позже дело было прекращено отчасти из-за того, что свидетели обвинения отказались давать показания против неё.
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