Рангник заявил, что «МЮ» должен подписывать контракты с такими звёздами, как Холанд
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63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», заявил, что манкунианцы должны стремиться подписывать контракты с талантами следующего поколения, в частности – с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, чтобы вернуться на вершину мирового футбола, сообщает Goal.
Отвечая на вопрос, может ли «Манчестер Юнайтед» вернуться к покупке лучших игроков в мире, временный менеджер упомянул Холанда как потенциальную цель: «Моё личное мнение: клуб должен пытаться найти будущих звёзд мирового футбола и развивать их.
Холанд — один из тех игроков, о которых я говорю. С другой стороны, он превратился в одного из самых дорогих нападающих в мире», — приводит слова Рангника источник.
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