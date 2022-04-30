Рангник заявил, что «МЮ» должен подписывать контракты с такими звёздами, как Холанд

63-летний немецкий специалист Ральф Рангник, возглавляющий английский «Манчестер Юнайтед», заявил, что манкунианцы должны стремиться подписывать контракты с талантами следующего поколения, в частности – с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, чтобы вернуться на вершину мирового футбола, сообщает Goal.

Отвечая на вопрос, может ли «Манчестер Юнайтед» вернуться к покупке лучших игроков в мире, временный менеджер упомянул Холанда как потенциальную цель: «Моё личное мнение: клуб должен пытаться найти будущих звёзд мирового футбола и развивать их.

Холанд — один из тех игроков, о которых я говорю. С другой стороны, он превратился в одного из самых дорогих нападающих в мире», — приводит слова Рангника источник.