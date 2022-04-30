Лэмпард: нравится работать в «Эвертоне». Хочу продолжать карьеру здесь

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил свою приверженность работе в английском клубе.



«Я абсолютно предан своему делу, мне нравится работать в «Эвертоне». Хочу продолжать карьеру здесь. Готов отдавать всего себя работе, пока в «Эвертоне» хотят, чтобы я был здесь. Я способен привести клуб туда, куда, как я думаю, мы можем добраться», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Лэмпард стал главным тренером «Эвертона» в январе текущего года.

«Эвертон» в 32 матчах набрал 29 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).