Лэмпард: нравится работать в «Эвертоне». Хочу продолжать карьеру здесь
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард отметил свою приверженность работе в английском клубе.
«Я абсолютно предан своему делу, мне нравится работать в «Эвертоне». Хочу продолжать карьеру здесь. Готов отдавать всего себя работе, пока в «Эвертоне» хотят, чтобы я был здесь. Я способен привести клуб туда, куда, как я думаю, мы можем добраться», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Лэмпард стал главным тренером «Эвертона» в январе текущего года.
«Эвертон» в 32 матчах набрал 29 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (80).
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