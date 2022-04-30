Килиан Мбаппе: «ПСЖ» дал «Страсбургу» палку, чтобы они нас побили

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал результат матча 35-го тура французской Лиги 1 со «Страсбургом» (3:3).



«Мы уступали после непростого старта, но нам удалось отыграться. Потом мы сделали то, что было необходимо, повели в счёте и увеличили отрыв. Не получилось сохранить этот результат. Обидно, но нужно поздравить соперника.



Как смогли упустить преимущество? Мы уже ничего не должны объяснять, мы чемпионы. Стараемся выкладываться по максимуму. Мы хорошо играли, но просели на 10-15 минут, и это оказалось фатально. «Страсбург» — хорошая команда, они проводят отличный сезон. Думаю, мы дали им в руку палку, чтобы они нас побили. Но не стоит принижать заслуги команд, когда им удаётся добиться положительно результата в матчах с «ПСЖ». Дело не в том, что мы стали играть хуже, а в том, что они смогли переломить ход встречи», — приводит слова Мбаппе L'Equipe.

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