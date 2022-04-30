Канчельскис: спасибо «Динамо», что сражались, но уже давно решено, «Зенит» — чемпион!

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«Дорогие люди, как вы не понимаете? Уже давно было решено, что «Зенит» — чемпион! Как они добились этого результата — другая история. В любом случае надо отдать должное «Динамо», что они бились, сражались! Большое спасибо им.



Дай бог, чтобы они и дальше продолжали на равных противостоять «Зениту». До последнего тура нужно давать надежду, что кто-то ещё может выиграть чемпионат. Это самое главное. Однако даже если бело-голубые выиграют у «Урала», ничего страшного. «Зенит» тоже победит «Локомотив», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.