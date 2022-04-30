Мата: «Манчестер Юнайтед» ждёт захватывающее будущее в новой эре и с новым тренером

Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером клуба Эриком тен Хагом.
«Я понимаю разочарование болельщиков по итогам этого сезона, потому что тоже был бы разочарован. Но я всё ещё думаю, что впереди нас ждёт захватывающее будущее в новой эре и с новым тренером. Надеюсь, это будет глобальное изменение с точки зрения результатов, и болельщики будут счастливы. Надеюсь, мы сможем завершить этот сезон дома на позитивной ноте, потому что болельщики этого заслуживают», — цитирует Мату пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
33-летний Мата выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2014 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле всего лишь 177 минут в пяти матчах во всех турнирах. Рыночная стоимость Маты оценивается в € 3 млн.
- 30 апреля 2022
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