Дембеле может пропустить матч с «Мальоркой» из-за болезни

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может пропустить предстоящий матч «Барселоны» 34-го тура чемпионата Испании с «Мальоркой» из-за болезни, сообщает Sport.es. По информации источника, футболист не вышел на последнюю тренировку команды, поскольку у него присутствуют симптомы ангины.
Напомним, встреча 34-го тура чемпионата Испании, в которой «Барселона» сыграет с «Мальоркой», состоится завтра, 1 мая. Встреча стартует в 22:00 мск.
Усман Дембеле выступает в составе «Барселоны» с 2017 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». Контракт французского нападающего с сине-гранатовыми истекает ближайшим летом. Ранее француз отказался продлевать соглашение с каталонцами. В текущем сезоне 24-летний Дембеле сыграл за «Барселону» в 28 матчах во всех турнирах, забив два гола и отдав 11 голевых передач.
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