«Мы рады, если не сказать — счастливы». Шалимов — о победе «Урала» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2).
«Сегодня были силы радоваться после игры. Мы рады, если не сказать — счастливы. Нам надо было выдержать натиск «Динамо». Пропустили быстрый гол, но после этого сразу пришли в себя. Этого раньше нам не хватало. После этого игра была равная. Мы даже владели мячом. При счёте 3:2 мы защищали результат, потому что обязаны были это делать.
Что мешает обыгрывать «Крылья» и «Химки»? Сегодня мы изменили схему. Как только Шатов набрал хорошую форму, мы сразу перешли на четыре защитника. С «Крыльями» и «Химками» мы играли в три защитника. У нас опытная команда. У нас всего два молодых парня, у остальных есть большой опыт игры в РПЛ», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 30 апреля 2022
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