Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы рады, если не сказать — счастливы». Шалимов — о победе «Урала» в матче с «Динамо»

«Мы рады, если не сказать — счастливы». Шалимов — о победе «Урала» в матче с «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:2).

«Сегодня были силы радоваться после игры. Мы рады, если не сказать — счастливы. Нам надо было выдержать натиск «Динамо». Пропустили быстрый гол, но после этого сразу пришли в себя. Этого раньше нам не хватало. После этого игра была равная. Мы даже владели мячом. При счёте 3:2 мы защищали результат, потому что обязаны были это делать.

Что мешает обыгрывать «Крылья» и «Химки»? Сегодня мы изменили схему. Как только Шатов набрал хорошую форму, мы сразу перешли на четыре защитника. С «Крыльями» и «Химками» мы играли в три защитника. У нас опытная команда. У нас всего два молодых парня, у остальных есть большой опыт игры в РПЛ», — передаёт слова Шалимова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Голевая перестрелка в Краснодаре! «Быки» сделали камбэк в матче с «Ростовом». LIVE Голевая перестрелка в Краснодаре! «Быки» сделали камбэк в матче с «Ростовом». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022