«Слуцкий должен сказать: «Я ухожу». Мостовой — о разгромном поражении «Рубина»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» (0:6).
«Катастрофа. Даже выражение подобрать сложно. Просто беспредел. Я думал, что «Сочи» выиграет, потому что они по всем показателям лучше. Но до такой степени команда не имеет право.
Не пора ли в отставку Слуцкому? Я об этом говорю уже несколько лет. Как вообще Слуцкого допускают? Он провалился где-то там за рубежом. Сколько можно? Здесь разговор простой, он должен сам сказать: «Я ухожу». Другое дело, что он этого никогда не скажет. У него всегда кто-то виноват. Человек никогда в футбол не играл: он будет за всё держаться. Мы видим такой «Рубин» уже на протяжении всего сезона», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 апреля 2022
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