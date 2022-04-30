Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сандро Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Уралом»

Сандро Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Уралом»
Комментарии

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).

«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25-й минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение.

Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно.

Сегодня мы хорошо играли. Против ЦСКА мы тоже сыграли неплохо. Я бы не сказала, что видна разница между «Динамо» осенним и весенним. Мы понимаем турнирное положение. Для нас это опыт. Сегодня нам противостоял серьёзный соперник», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

«Динамо» совсем рассыпалось! Аутсайдер принесёт чемпионство «Зениту» уже сегодня? «Динамо» совсем рассыпалось! Аутсайдер принесёт чемпионство «Зениту» уже сегодня?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022