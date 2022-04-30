Сандро Шварц объяснил причины поражения «Динамо» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (2:3).
«На протяжении 25 минут мы доминировали. Забили гол, могли забивать и второй. После 25-й минуты мы стали пассивны, выпустили нити игры из своих рук. Потерпели заслуженное поражение.
Порой двух голов бывает достаточно для победы. Но мы перестали быть агрессивными. Мы перестали быть последовательными в обороне, недостаточно хорошо защищались командно.
Сегодня мы хорошо играли. Против ЦСКА мы тоже сыграли неплохо. Я бы не сказала, что видна разница между «Динамо» осенним и весенним. Мы понимаем турнирное положение. Для нас это опыт. Сегодня нам противостоял серьёзный соперник», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.
- 30 апреля 2022
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