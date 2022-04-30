«Зенит» и «Локомотив» объявили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Локомотива» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Локомотив».
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Алип, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Сергеев, Малком, Алберто.
Запасные: Кизеев, Одоевский, Круговой, Адамов, Оздоев, Ерохин, Сутормин, Мостовой, Дзюба.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Едвай, Мампасси, Баринов, Жемалетдинов, Петров, Карпукас, Керк, Изидор.
Запасные: Савин, Худяков, Чёрный, Миранчук, Куликов, Магкеев, Тикнизян, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артур Фёдоров (Петрозаводск).
- 30 апреля 2022
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