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«Боруссия» Дортмунд проиграла «Бохуму» со счётом 3:4. Холанд оформил хет-трик

«Боруссия» Дортмунд проиграла «Бохуму» со счётом 3:4. Холанд оформил хет-трик
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Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная «Боруссия» принимала «Бохум». Гости одержали победу – 4:3.

На третьей минуте счёт открыл нападающий «Бохума» Себастьян Полтер, ему ассистировал Такума Асано. Через пять минут преимущество «Бохума» удвоил форвард Геррит Хольтман, голевой пас отдал Асано.

На 18-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 30-й минуте Холанд оформил дубль, ещё раз забив с «точки». На 62-й минуте норвежец сделал хет-трик, голевую передачу сделал Марко Ройс.

На 81-й минуте счёт сравнял нападающий «Бохума» Юрген Локадия, пас отдал Милош Пантович. Через четыре минуты Пантович с пенальти вывел свою команду вперёд.

После 32 сыгранных туров «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 63 очка. «Бохум» (39) – на 11-й строчке.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
30 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 4
Бохум
Бохум
0:1 Полтер – 3'   0:2 Хольтман – 8'   1:2 Холанд – 18' (пен)   2:2 Холанд – 30' (пен)   3:2 Холанд – 62'   3:3 Локадия – 81'   3:4 Пантович – 85' (пен)
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