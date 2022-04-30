«Боруссия» Дортмунд проиграла «Бохуму» со счётом 3:4. Холанд оформил хет-трик

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде в рамках 32-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 местная «Боруссия» принимала «Бохум». Гости одержали победу – 4:3.
На третьей минуте счёт открыл нападающий «Бохума» Себастьян Полтер, ему ассистировал Такума Асано. Через пять минут преимущество «Бохума» удвоил форвард Геррит Хольтман, голевой пас отдал Асано.
На 18-й минуте пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 30-й минуте Холанд оформил дубль, ещё раз забив с «точки». На 62-й минуте норвежец сделал хет-трик, голевую передачу сделал Марко Ройс.
На 81-й минуте счёт сравнял нападающий «Бохума» Юрген Локадия, пас отдал Милош Пантович. Через четыре минуты Пантович с пенальти вывел свою команду вперёд.
После 32 сыгранных туров «Боруссия» располагается на втором месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 63 очка. «Бохум» (39) – на 11-й строчке.
- 30 апреля 2022
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