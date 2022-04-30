Сергей Семак высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ.

«Частично смотрел матч «Динамо» и «Урала». Посмотрим, это один из компонентов, который, по идее, должен влиять. Но иногда он сказывается в другую сторону. У нас есть наше поле, наши болельщики. Если всё будет на максимуме, если сыграем так, как хотим, то и результат будет тот, которого мы желаем», — рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» может стать чемпионом России досрочно за три тура до окончания сезона. Для этого команде из Санкт-Петербурга нужно дома обыграть московский «Локомотив», тогда «Зенит» станет недосягаемым для своих конкурентов.

«Зенит» может выиграть четвёртое чемпионство России подряд.