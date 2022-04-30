Сергей Семак высказался о возможном чемпионстве «Зенита» в матче с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Локомотивом» в 27-м туре РПЛ.
«Частично смотрел матч «Динамо» и «Урала». Посмотрим, это один из компонентов, который, по идее, должен влиять. Но иногда он сказывается в другую сторону. У нас есть наше поле, наши болельщики. Если всё будет на максимуме, если сыграем так, как хотим, то и результат будет тот, которого мы желаем», — рассказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».
«Зенит» может стать чемпионом России досрочно за три тура до окончания сезона. Для этого команде из Санкт-Петербурга нужно дома обыграть московский «Локомотив», тогда «Зенит» станет недосягаемым для своих конкурентов.
«Зенит» может выиграть четвёртое чемпионство России подряд.
Комментарии
- 30 апреля 2022
-
20:29
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:09
-
20:01
-
19:53
-
19:49
-
19:44
-
19:39
-
19:38
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:10
-
19:10
-
19:10
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:50
-
18:42
-
18:37
-
18:34
-
18:30
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:12
-
18:11
-
18:08
-
18:05
Партнерский контент