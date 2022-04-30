Тренер «Краснодара» Сторожук прокомментировал победу в матче с «Ростовом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал победу команды над «Ростовом» (2:1) в 27-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Сложный матч, с «Ростовом» по-другому и быть не может. Начало было не очень, быстрый гол, индивидуальная ошибка. От установки и плана не отходили, планировали быстро проходить центр поля. Соперник всегда хорошо и организованно прессингует, мы это понимали, готовились. Смогли забить один, второй, могли забивать ещё. Во втором тайме, наверное, не хватило опыта у молодых ребят. Мы просили особо не смотреть на счёт перед началом второго тайма, но подсознание сильнее нас. Были сделаны замены, пытались забить ещё, но всё же не так довольны, как хотелось.



Олусегун — молодой парень, все ждут от него резкого успеха, хотя он ничем не отличается от остальных. Ему нужно время на адаптацию, он такой же человек. Сегодня он провёл матч чуть лучше, чем с «Зенитом». Зная его способности, он ещё раскроется, я в этом не сомневаюсь.



Результат положительный, но мы хотим играть в футбол и совершенствовать свою игру. Есть такое понятие «победное мышление», оно должно быть с первой минуты и до конца. Нам предстоит ещё большая работа в психологическом плане. Мы понимаем, над чем надо работать, понимаем, почему ошибки, но у нас всё впереди. Думаю, всё будет хорошо», — приводит слова Сторожука корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.