«Атлетик» — «Атлетико»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао в рамках 34-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Атлетик» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Атлетико».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Матеу Антонио Мигель Лаос. Ему будут помогать ассистенты Пау Себрьян и Рубен Поррас Рико.



После 33 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Атлетик» (48) – на восьмой строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре Примеры «сливочные» досрочно стали чемпионами.