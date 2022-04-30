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Радимов: четыре года подряд Петербург и «Зенит» являются флагманом российского футбола

Радимов: четыре года подряд Петербург и «Зенит» являются флагманом российского футбола
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу основной команды петербуржцев в чемпионате России.

«Вполне заслуженно. Чемпионство — это радость. Я думаю, что четыре года подряд Петербург и «Зенит» являются флагманом российского футбола. Сколько ещё раз подряд «Зенит» может побеждать? Это покажет только время. Такие чемпионства не приедаются? Болельщикам всегда хочется интриги. То, что «Зенит» стал чемпионом, я думаю, это замечательно!

Знаю Семака очень давно: уверяю вас, что он никогда не перестанет насыщаться этими победами!» — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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