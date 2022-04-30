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Дзюба: «Динамо» сопротивлялось больше на словах. Странно отдавать матчи «Уралу» дома

Дзюба: «Динамо» сопротивлялось больше на словах. Странно отдавать матчи «Уралу» дома
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу команды в Российской Премьер-Лиге и конкуренцию со стороны московского «Динамо».

«Как показала практика – нет тех, кто сопротивляется. Хочется дерби двух столиц, чтобы топ-клубы подтянулись. ЦСКА ожил, «Динамо» сопротивлялось больше на словах, а если вы боретесь за чемпионство, то странно отдавать матчи с «Уралом» дома. Хотелось бы сильного чемпионата, чтобы борьба была до последнего тура», — рассказал Дзюба в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.

В оставшихся трёх турах «Зениту» предстоит сыграть с подмосковными «Химками», московским «Спартаком» и «Нижним Новгородом».

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