Роман Ротенберг обратился к завоевавшему четвёртый титул подряд «Зениту»

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг высказался о четвёртой подряд победе «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Напомним, благодаря победе в матче с «Локомотивом» (3:1) «Зенит» обеспечил себе досрочный титул.

«Поздравляю «Зенит» с четвёртым подряд чемпионством! Вы снова лучшие в стране, чемпионский кубок снова в Петербурге! Поздравляю всех болельщиков команды, игроков, тренеров, руководство — вместе вы весь сезон шли к этой золотой цели. Желаю новых достижений, новых трофеев, как можно больше побед. Только вперёд!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.