Чистяков: на «Зенит» давил результат «Динамо». Победа только слаще от того, что отыгрались

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о четвёртой подряд победе клуба в чемпионате России.

«Счастлив, очень рад второму своему чемпионству. Хочу поздравить болельщиков, которые пришли поддержать нас в таком количестве. Поздравляю их и всех нас! Я счастлив.

Результат матча «Динамо» давил в начале матча. Мы понимали, что если мы выигрываем, то становимся чемпионами. Слава богу, что мы отыгрались, забили и второй, и третий победный гол. От этого победа становится ещё слаще», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

«Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10. Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.