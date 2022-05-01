Алексей Сутормин: это чемпионство «Зенита» было сложнее всего

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал чемпионство санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.



«Это чемпионство было сложнее всего. «Динамо» показывало хороший футбол, до последнего было непонятно. Понятно, что мы были в более выгодном турнирном положении, но мы, к счастью, хорошо провели отрезок последних матчей, а «Динамо» не очень. Это футбол. Это чемпионство заслуженное.



Думаю, «Динамо» — сильнейший конкурент «Зенита» за три сезона. В первый раз, когда я стал чемпионом, «Краснодар» был хороший. Сейчас ещё за второе место будет хорошая борьба», — приводит слова Сутормина Sports.ru.



Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.