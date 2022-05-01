Алексей Сутормин: это чемпионство «Зенита» было сложнее всего

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал чемпионство санкт-петербургского клуба в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
«Это чемпионство было сложнее всего. «Динамо» показывало хороший футбол, до последнего было непонятно. Понятно, что мы были в более выгодном турнирном положении, но мы, к счастью, хорошо провели отрезок последних матчей, а «Динамо» не очень. Это футбол. Это чемпионство заслуженное.
Думаю, «Динамо» — сильнейший конкурент «Зенита» за три сезона. В первый раз, когда я стал чемпионом, «Краснодар» был хороший. Сейчас ещё за второе место будет хорошая борьба», — приводит слова Сутормина Sports.ru.
Благодаря победе в матче с «Локомотивом» «Зенит» обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом России, не учитывая победу в первенстве СССР.
- 1 мая 2022
-
10:10
-
10:06
-
09:57
-
09:54
-
09:54
-
09:50
-
09:43
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:22
-
09:15
-
09:12
-
09:02
-
08:35
-
08:24
-
08:22
-
07:56
-
07:53
-
07:31
-
06:58
-
06:17
-
06:14
-
05:54
-
05:49
-
05:30
-
05:23
-
04:35
-
04:31
-
03:56
-
03:55
-
03:36
-
03:27