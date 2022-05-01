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Ян Облак: «Атлетико» должен попасть в Лигу чемпионов, иначе будут проблемы

Ян Облак: «Атлетико» должен попасть в Лигу чемпионов, иначе будут проблемы
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Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал результат матча 34-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» (0:2).

«Такие результаты не вызывают у меня головокружения, но меня беспокоит, что мы плохо играем. Это отражается на общей атмосфере, общем настроении. На следующей неделе у нас будет ещё матч, в котором необходимо победить. Выиграв в оставшихся встречах, мы должны попасть в Лигу чемпионов, но нужно демонстрировать лучшую версию себя, иначе будут проблемы», — приводит слова Облака Marca.

После 34 сыгранных туров «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Матрасники» набрали 61 очко. «Атлетик» (51) – на восьмой строчке. Лидирует в соревнованиях «Реал» (81). В 34-м туре Примеры «сливочные» досрочно стали чемпионами.

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