Антон Миранчук: «Зенит» показал — это лучшая команда России. «Локомотиву» есть, куда расти

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом» (1:3). Напомним, по итогам этого матча клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом страны.

«Был позитивный посыл, что первыми забили. Это какой-то переломный момент, я думаю. Что первые забили, чего давно не было, и всё пойдёт, как по маслу. Но «Зенит» нам показал, что это сейчас лучшая команда в России, показал, что нам есть, куда расти. Мы должны это принять, с холодной головой сделать выводы и двигаться дальше, потому что у нас остались ещё очень важные игры.

Не нужно опускать голову, нужно работать. Я надеюсь, что болельщики также будут до конца верить в нашу команду, и в конечном итоге это даст свои плоды», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».