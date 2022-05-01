Франсуа Камано прокомментировал возвращение после травмы. Игрок пропустил более 4 месяцев

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом» (1:3) и высказался о возвращении на поле после травмы, из-за которой не играл более 4 месяцев.
«Для игрока это большая радость, большое счастье вернуться после травмы в строй. Могу сказать, что последнюю неделю я максимально готовился, чувствовал, что могу выйти, поэтому всю неделю провёл в максимальной концентрации, упорно тренировался, ждал этого момента. У меня, конечно, была затяжная травма, которую, слава Богу, мне удалось преодолеть. Возможно, мне не совсем хватило физических кондиций, но я знаю, что я это буду набирать от игры к игре. И думаю, что я буду улучшаться в этом аспекте. Физическая сила вернётся полностью. И хочу заверить, что мы также будем готовиться в дальнейшем к предстоящим играм с настроем выиграть. Со своей стороны, со своей лучшей физической формой надеюсь, что принесу ещё большую пользу команде.
К сожалению, мы этот матч проиграли, но хочу заверить, что мы приехали сюда с настроем победить. Первый тайм был очень сложным, во втором старались сдержать натиск соперника. К сожалению, нам не хватило концентрации. Особенно это касается стандартов: мы пропустили два гола с угловых. Немного не хватило концентрации, и это осложнило нам задачу на второй тайм», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».
- 1 мая 2022
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55
-
11:53
-
11:43
-
11:39
-
11:36
-
11:28
-
11:19
-
11:08
-
11:04
-
11:02
-
11:00
-
10:51
-
10:38
-
10:36
-
10:31
-
10:27
-
10:10
-
10:06
-
09:57