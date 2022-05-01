Франсуа Камано прокомментировал возвращение после травмы. Игрок пропустил более 4 месяцев

Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение своей команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Зенитом» (1:3) и высказался о возвращении на поле после травмы, из-за которой не играл более 4 месяцев.

«Для игрока это большая радость, большое счастье вернуться после травмы в строй. Могу сказать, что последнюю неделю я максимально готовился, чувствовал, что могу выйти, поэтому всю неделю провёл в максимальной концентрации, упорно тренировался, ждал этого момента. У меня, конечно, была затяжная травма, которую, слава Богу, мне удалось преодолеть. Возможно, мне не совсем хватило физических кондиций, но я знаю, что я это буду набирать от игры к игре. И думаю, что я буду улучшаться в этом аспекте. Физическая сила вернётся полностью. И хочу заверить, что мы также будем готовиться в дальнейшем к предстоящим играм с настроем выиграть. Со своей стороны, со своей лучшей физической формой надеюсь, что принесу ещё большую пользу команде.



К сожалению, мы этот матч проиграли, но хочу заверить, что мы приехали сюда с настроем победить. Первый тайм был очень сложным, во втором старались сдержать натиск соперника. К сожалению, нам не хватило концентрации. Особенно это касается стандартов: мы пропустили два гола с угловых. Немного не хватило концентрации, и это осложнило нам задачу на второй тайм», — приводит слова Миранчука официальный сайт «Локомотива».