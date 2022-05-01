«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Арсенала» Габриэла

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальянс попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, «Ювентус» планирует усилить оборону. Габриэл Магальянс называется как один из приоритетных кандидатов. До перехода в «Арсенал» Габриэл был близок к тому, чтобы присоединиться к «Наполи».

Ожидается, что переговоры между клубами не будут простыми, поскольку Габриэл является твёрдым игроком основы «канониров». В этом сезоне бразильский защитник провёл за «Арсенал» 33 матча и отметился 3 голами.

«Ювентус» попытается включить в сделку одного из своих игроков. В качестве одного из вариантов называется бразильский полузащитник Артур, которым «канониры» интересовались в зимнее трансферное окно.