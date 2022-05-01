«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Арсенала» Габриэла

Центральный защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальянс попал в сферу интересов туринского «Ювентуса». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, «Ювентус» планирует усилить оборону. Габриэл Магальянс называется как один из приоритетных кандидатов. До перехода в «Арсенал» Габриэл был близок к тому, чтобы присоединиться к «Наполи».
Ожидается, что переговоры между клубами не будут простыми, поскольку Габриэл является твёрдым игроком основы «канониров». В этом сезоне бразильский защитник провёл за «Арсенал» 33 матча и отметился 3 голами.
«Ювентус» попытается включить в сделку одного из своих игроков. В качестве одного из вариантов называется бразильский полузащитник Артур, которым «канониры» интересовались в зимнее трансферное окно.
- 1 мая 2022
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:33
-
14:29
-
14:18
-
14:05
-
14:05
-
13:54
-
13:47
-
13:46
-
13:44
-
13:38
-
13:33
-
13:32
-
13:30
-
13:13
-
13:12
-
13:11
-
13:03
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:53
-
12:50
-
12:49
-
12:42
-
12:36
-
12:24
-
12:23
-
12:18
-
12:11
-
11:55