Миллер: футбольная столица растёт и строится! «Зенит» — чемпион!

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отреагировал на завоевание «Зенитом» четвёртого подряд чемпионства в Российской Премьер-Лиге.
«Футбольная столица растет и строится! Всех с победой. «Зенит» — Чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита» в своём телеграм-канале.
«Зенит» благодаря победе в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) обеспечил себе досрочное чемпионство в России. «Зенит» в восьмой раз в истории стал чемпионом, не учитывая победу в первенстве СССР. Больше побед в чемпионатах России только у «Спартака» (10). Помимо чемпионских титулов, у сине-бело-голубых четыре победы в Кубке России, шесть — в Суперкубке страны и одна — в Кубке Премьер-Лиги.
Игроки «Зенита» празднуют чемпионство под песню «Ленинграда»
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