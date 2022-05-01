«Куда Жиго денет руку?» Арбитр Федотов считает ошибкой пенальти в ворота «Спартака»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался об эпизоде с назначением пенальти в ворота «Спартака» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Верное решение — продолжить игру. Это не одиннадцатиметровый. Рука не отставлена в сторону, а согнута в локте, находится ниже плеча. Может, если и отставлена, то совсем чуть-чуть — это естественное положение. Куда Жиго денет руку? Понимаю, если бы поднял вверх, тогда можно было назначить одиннадцатиметровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Крылья Советов» в эти минуты проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.