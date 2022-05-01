Женская команда ЦСКА обыграла «Чертаново» в матче чемпионата России

В матче 8-го тура женской Суперлиги «Чертаново» встречалось с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейской команды со счётом 4:2.



На 6-й минуте встречи счёт открыла футболистка ЦСКА Татьяна Петрова. Через 9 минут Петрова оформила дубль. На 54-й минуте защитника ЦСКА Юлия Мясникова довела счёт до разгромного. Через 2 минуты футболистка Франциска Ордега увеличила преимущество ЦСКА в счёте. На 58-й минуте нападающая Полина Сёмина сократила отставание «Чертаново» в счёте. На 80-й минуте футболистка «Чертаново» Юлия Бессолова успешно реализовала пенальти и установила итоговый счёт встречи.



ЦСКА набрал 21 очко и занимает 2-е место в турнирной таблице женской Суперлиги. «Чертаново» (4) — на 8-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (21).