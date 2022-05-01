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Александр Головин проводит 100-й матч за «Монако» в Лиге 1

Александр Головин проводит 100-й матч за «Монако» в Лиге 1
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Полузащитник «Монако» Александр Головин сегодня, 1 мая, проводит свой 100-й матч во французской Лиге 1 с «Анже» (0:0, идёт первый тайм). Об этом сообщает Opta Sport.

Головин стал первым россиянином, достигшим отметки в 100 матчей в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» 32 матча во всех турнирах. Он сумел забить три гола и сделать шесть результативных передач.

«Монако» располагается на четвёртом месте в таблице французской Лиги 1, набрав 59 очков. Их сегодняшний соперник «Анже» находится на 14-м месте, набрав 35 очков.

Напомним, в 1/8 финала Лиги Европы «Монако» уступил португальской «Браге» со счётом 1:3 по сумме двух встреч. Головин сделал в ответной игре результативную передачу.

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