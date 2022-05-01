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Защитник «Химок» Идову: могу понять уехавших легионеров. За такое решение нельзя упрекать

Защитник «Химок» Идову: могу понять уехавших легионеров. За такое решение нельзя упрекать
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Защитник «Химок» Брайн Идову высказался об отъезде легионеров из России.

«Могу понять легионеров, которые уехали. Знаю про Дагерстоля. Семья постоянно ему писала, переживали. Понимал, что приостановит контракт. Не стал неожиданностью его отъезд. За такое решение нельзя никого упрекать.

Возвращение? Тут зависит от желания игрока. Ещё и руководство, захочет ли вернуть их. Решение можно будет понять, если не захотят возвращать игрока, который приостановил контракт», — цитирует Идову «Спорт-экспресс».

Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА объявили об отстранении российских команд от международных турниров. Таким образом, московский «Спартак» лишился возможности выступить в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2021/2022, а сборная России не приняла участия в стыковых матчах отбора на чемпионат мира – 2022 и гарантированно пропустит мировое первенство в Катаре.

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