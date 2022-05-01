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«Бавария» не подписала контракт с защитником, согласованный пару недель назад

«Бавария» не подписала контракт с защитником, согласованный пару недель назад
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«Бавария» в ближайшее время планирует связаться с защитником «Аякса» Нуссайром Мазрауи, чтобы официально заключить предварительный контракт, который был согласован несколько недель назад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По сведениям источника, стороны уже согласовали условия контракта устно, но до сих пор не подписали его официально. Сделку может останавливать кончина агента Мазрауи Мино Райолы.

24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

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