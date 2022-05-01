«Бавария» не подписала контракт с защитником, согласованный пару недель назад
Поделиться
«Бавария» в ближайшее время планирует связаться с защитником «Аякса» Нуссайром Мазрауи, чтобы официально заключить предварительный контракт, который был согласован несколько недель назад. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, стороны уже согласовали условия контракта устно, но до сих пор не подписали его официально. Сделку может останавливать кончина агента Мазрауи Мино Райолы.
24-летний Мазрауи в текущем сезоне принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.
Мазрауи — воспитанник нидерландского клуба. Он пришёл в академию «Аякса» в девятилетнем возрасте. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
22:29
-
22:15
-
22:12
-
22:08
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:54
-
21:42
-
21:41
-
21:38
-
21:35
-
21:23
-
21:22
-
21:19
-
21:14
-
21:11
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
20:56
-
20:50
-
20:39
-
20:36
-
20:27
-
20:27
-
20:17
-
20:12
-
20:08
-
20:00
-
19:39
-
19:34
-
19:34
-
19:29
-
19:23
Партнерский контент