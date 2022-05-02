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Определились все клубы, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Италии

Определились все клубы, которые сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов от Италии
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Определились все клубы, которые сыграют в Лиге чемпионов сезона-2022/2023 от Италии.

«Рома» не сумела обыграть «Болонью» в матче 35-го тура итальянской Серии А – 0:0. Команда Жозе Моуринью располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, у неё 59 очков. «Рома» потеряла шансы догнать «Ювентус», находящийся на четвёртой строчке, у которого 69 очков.

Напомним, в групповой этап Лиги чемпионов от Италии напрямую квалифицируются четыре команды. Таким образом, в следующем розыгрыше ЛЧ от Италии сыграют «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

После 35 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в Серии А, набрав 77 очков. Второй – «Интер», у «нерадзурри» 75 очков. «Наполи» находится на третьем месте, у команды 70 очков. Действующий чемпион Италии – «Интер».

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