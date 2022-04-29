Мохамед Салах — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов
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Ассоциация футбольных журналистов признала нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом года в Англии, сообщает официальный сайт журналистской структуры.
Мохамед Салах набрал большинство голосов (48%), опередив полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне и хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, которые заняли второе и третье места соответственно.
Стоит также отметить, что лучшей футболисткой года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов признана нападающая «Челси» Сэм Керр.
Напомним, Салах уже выигрывал награду игроку года в Англии по версии журналистов в 2018 году.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл за «Ливерпуль» 31 матч, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.
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