Мохамед Салах — игрок года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов

Ассоциация футбольных журналистов признала нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха лучшим футболистом года в Англии, сообщает официальный сайт журналистской структуры.

Мохамед Салах набрал большинство голосов (48%), опередив полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне и хавбека «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса, которые заняли второе и третье места соответственно.

Стоит также отметить, что лучшей футболисткой года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов признана нападающая «Челси» Сэм Керр.

Напомним, Салах уже выигрывал награду игроку года в Англии по версии журналистов в 2018 году.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Салах провёл за «Ливерпуль» 31 матч, забил 22 гола и отдал 13 результативных передач.