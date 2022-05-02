«Наполи» планирует подписать одного из лидеров атаки «Саутгемптона»

Итальянский «Наполи» может подписать в летнее трансферное окно форварда «Саутгемптона» Армандо Броя, который принадлежит лондонскому «Челси». Албанский нападающий находится на третьем месте в списке бомбардиров «святых» в Английской Премьер-лиге, на его счету шесть голов в 30-и играх.
Как сообщает Todofichajes, на 20-летнего албанца претендует «Наполи». Неаполитанцам нравится игра молодого футболиста и они всерьёз рассматривают его приобретение этим летом.
Броя является воспитанником лондонского «Челси», в феврале 2020 года албанец подписал с клубом свой первый профессиональный контракт. В основном составе «аристократов» Армандо дебютировал 8 марта 2020 года в матче Премьер-лиги против «Эвертона»
В текущем сезоне Броя провёл 36 матчей за «Саутгемптон», в которых забил 9 голов. и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.
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