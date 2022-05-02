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Форвард «Крыльев» Владислав Сарвели высказался о поражении в матче со «Спартаком»

Форвард «Крыльев» Владислав Сарвели высказался о поражении в матче со «Спартаком»
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24-летний форвард «Крыльев Советов» Владислав Сарвели подвёл итоги гостевой игры с московским «Спартаком» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Мы играли со «Спартаком». Это амбициозная команда. Было понятно, что, выйдя на второй тайм, они будут нас давить, жать, делать всё возможное, чтобы сравнять счёт и порадовать своих болельщиков. Мы с этим немного не справились. Да, у них мощнее команда. Но мы на это не обращали внимания. Нам нужно было в любом случае бороться, даже если мы меньше. Мы всё равно должны выигрывать борьбу.

80-летие «Крыльев» выпадает на игру с «Динамо»? Я очень надеюсь, что у нас получится порадовать болельщиков в этом матче», — приводит слова Сарвели пресс-служба «Крыльев» на официальном сайте.

Напомним, в нынешнем сезоне Сарвели принял участие в 27 встречах за «Крылья» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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