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«Атлетико» готов подписать хавбека «ПСЖ», Симеоне одобрил трансфер

«Атлетико» готов подписать хавбека «ПСЖ», Симеоне одобрил трансфер
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Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника «ПСЖ» Пабло Сарабии, проводящего нынешний сезон на правах аренды за лиссабонский «Спортинг». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, французский клуб будет готов расстаться с 29-летним футболистом в летнее трансферное окно. Стиль игры Сарабии нравится главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне, который не выступает против такого перехода.

Сарабия является воспитанником мадридского «Реала». В Испании полузащитник также играл за «Хетафе» и «Севилью».

С 2019 года Сарабия играет за «ПСЖ», а прошлым летом был арендован «Спортингом». В нынешнем сезоне испанский футболист в 45 матчах во всех турнирах забил 19 голов и отдал девять результативных передач.

«Атлетик» оказался сильнее «Атлетико» в матче 34-го тура Примеры:

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