Карасёв объяснил, почему в России VAR работает хуже, чем в Европе

Известный российский арбитр Сергей Карасёв отреагировал на участившуюся критику судейства в РПЛ.

«К судейству приковано большое внимание, с каждым годом говорят больше и больше. У клубов проблемы: иногда свои «заслуги» на нас перекладывают. Но разговоры происходят каждый год. Так что да, ошибки бывают, но сейчас ситуация больше взрывается медийно. Судьи ошибались всегда.

Сейчас ещё появился VAR, люди не совсем понимают, как он работает. Больше говорят о нём: почему долго смотрят, как принимали решение. Не надо сравнивать еврокубки, где играют топ-клубы и работают топ-судьи. Я уверен, что такие же вопросы задают в Испании или Германии: «Почему в еврокубках лучше, чем у нас?» Когда встречаются топ-клубы с топ-судьями, они свою работу делают более качественно за счёт опыта. У нас VAR существует три года. Каждый раз появляется много молодых судей. У некоторых людей нет и 10 игр с VAR. Это совсем другая профессия, которой нужно обучаться. Я тоже сначала выходил судить детей, потом КФК, первую лигу, РПЛ, только потом получил эмблему ФИФА.

Сейчас заканчивается только второй полный сезон, когда мы работаем с VAR. Всего второй, а ожидания очень высокие. Люди думают, что, когда есть мониторы, ты всегда можешь всё взять и посмотреть под любым углом. Но есть реплей-оператор, уровень подготовки которого тоже должен быть серьёзным. Если это не так, можно не посмотреть какой-то угол, который просит арбитр», — приводит слова Карасёва «РБ Спорт».