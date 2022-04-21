Зарема Салихова предложила назначать женщин-арбитров в РПЛ. Сомнительная идея

У нас появилась новая серия шоу «Зарема Салихова прокомментировала». На этот раз речь не о делах «Спартака» или даже «Зенита», а о роли женщин-судей в нашем футболе. Ключевой менеджер «Спартака» предложила назначать женщин на матчи РПЛ.

Сразу обозначим. Не нужно по умолчанию относиться плохо к предложениям Салиховой. Какой бы у неё ни сложился имидж, это не значит, что все её предложения неудачные. И всё же это предложение… неудачное. Объясняем почему.

Зарема Салихова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Речь изначально шла про Анастасию Пустовойтову – нашу главную девушку среди футбольных судей. Она, кстати, уже работает в РПЛ, но не в поле, а на VAR. Судя по всему, мысль Заремы заключалась в том, чтобы назначать девушек-арбитров в качестве главного рефери на матчи РПЛ. Именно в этой роли Пустовойтова сделала себе имя: судила и финал женской ЛЧ, и женский финал Олимпиады в Токио.

Так почему она не может работать в РПЛ сейчас (да и в следующем сезоне)? Суть в том, что странно нарушать принципы перехода судей из одной лиги в другую. Из ФНЛ-2 – в ФНЛ или из ФНЛ – в РПЛ. Проще говоря: если ты не провёл пару лет на высоком уровне в ФНЛ, то тебя не должны назначать в РПЛ. Не берусь судить, что у нас идеально отлажена эта система. По словам Хачатурянца, реформа ещё не завершена, но даже сугубо из логики было бы странно отказываться от базового подхода.

Анастасия Пустовойтова Фото: РИА Новости

Анастасия Пустовойтова – большая молодец. Она своим примером уже ломает стереотипы и получает признание. Получает именно потому, что показывает уровень на поле (в том числе на международных турнирах), а не потому, что у неё есть какие-то преференции из-за пола. Было бы странно сейчас продвигать Пустовойтову в РПЛ из-за того, что она лишилась женского Евро по тем же причинам, что и «Спартак» матчей с «Лейпцигом».

Пустовойтова – лучшая среди девушек-арбитров, но у неё крохотный опыт в ФНЛ (6 матчей). Хотя без международных турниров было бы больше. Тем не менее назначить Пустовойтову на матч РПЛ в этом или следующем сезоне было бы нечестно по отношению к мужчинам, которые несколько лет доказывают свой уровень в ФНЛ.

А еще нужно учитывать тесты на физическую готовность. Требования в этом плане для РПЛ значительно выше, чем в ФНЛ. Девушке объективно может быть сложнее сдать эти нормативы. Тяжело судить, насколько это может быть препятствием для Пустовойтовой. Суть в том, что она проделывает отличный путь, и хочется, чтобы дальше добивалась успеха не за счёт хайпа и пола. Судя по всему, у неё это неплохо получается.