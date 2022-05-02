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«Очень-очень обидно». Дзюба — об уменьшении игрового времени в составе «Зенита»

«Очень-очень обидно». Дзюба — об уменьшении игрового времени в составе «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пообщался с болельщицей в соцсетях по поводу уменьшения количества игрового времени в составе сине-бело-голубых.

После завоевания чемпионства в матче 27-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:1) Дзюба опубликовал видео из раздевалки «Зенита». Одна из подписчиц оставила под публикацией следующий комментарий: «Артём, дорогой, обнимаю вас и всю команду! Очень рада за вас! Несправедливо, что вы всего 10 минут в игре были, в ваших глазах такой огонь и заряд был — уверена, был бы дубль, как и год назад. Вы лучший, капитан!»

Дзюба ответил ей: «Спасибо большое вам. Да, очень-очень обидно».

Напомним, в после возобновления сезона в 2022 году «Зенит» провёл 13 официальных матчей – из них только один матч Дзюба провёл на поле полностью. В четырёх играх Артём выходил на замену в концовке матча, ещё в 7 встречах – выходил в стартовом составе, но был заменён во втором тайме. Один матч нападающий пропустил из-за повреждения.

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