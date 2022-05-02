Фостер: Роналду – абсолютный образец для любого 37-летнего футболиста
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Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Напомним, ранее Фостер также выступал в составе «красных дьяволов».
«Приятно наблюдать за игрой Роналду вблизи, именно так можно по-настоящему понять, какой это уровень. Высочайший уровень. Для 37-летнего футболиста Криштиану – абсолютный образец. Он по-прежнему быстрый. Он один из тех, кого называют бомбардиром от природы. Роналду является номером один для меня», — приводит слова Фостера Mirror.
Напомним, 37-летний Роналду вернулся в английскую команду летом прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он забил 23 гола и отдал три результативные передачи.
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